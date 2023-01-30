إضراب شامل بمرافق "الأونروا" في قطاع غزة

عمّ الإضراب الشامل مرافق وكالة الغوث الأونروا، بمحافظات قطاع غزة، وذلك لعدم تلبية مطالب الموظفين.

وأكد أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنّ الإضراب الشامل اليوم في كافة مرافق "الأونروا" جاء نتيجة عدم التزام إدارة الوكالة ببعض الاتفاقيات والتسويق والمماطلة وعدم وجود خارطة طريق واضحة مما دفع باتحاد الموظفين لاستكمال إجراءاته التصعيدية التي بدأها في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأصدر أمس اتحاد الموظفين العرب بغزة، في وكالة الأونروا، بيانًا حول إضراب اليوم الإثنين.

وأكد الاتحاد في بيان رقم (3) أنه ماضٍ لانتزاع حقّ الموظفين، مُعلنًا أنه سينظم خطوة جديدة بعد الإضراب تتمثل في مسيرة كبرى.

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وقال الاتحاد إنّ المطالب هي الالتزام بنسبة 7.5% يومي وتوظيف الشواغر كافّة، حيث بلغت الحاجة في كل الدوائر لأكثر من ألفي وظيفة، وتثبيت بدل المتقاعدين بشكلٍ شهري واستبدال كلّ متقاعد بموظف دائم.

وأضاف أنّ من المطالب أيضًا توظيف أذنة مدارس وعمال صحة بيئة، حيث لدينا حاجة لأكثر من 700عامل، وتعيين موظفين ثابتين بدل البطالة التي بلغت نسبتها 35%، إضافة لمسح الرواتب وتشكيل لجنة محايدة لدراسة النتائج لمواجهة غلاء المعيشة الفاحش، وإلغاء مقترح 27 حصة لمعلم الإعدادي، وما يتبعه من إلغاء وظائف، مطالبًا بتخفيض حصص معلّمي المرحلة الابتدائية.

وإلى جانب ذلك من مطالب استكمال تطبيق اتفاقية LDC، وتحويل موظفي العقود الجزئية إلى عقود دائمة، إلغاء قانون التوظيف على أسس اجتماعية، والاعتماد على الكفاءة ونتائج الاختبارات والمقابلات، وأن يكون دوام العيادات 5 أيام في الأسبوع.



















المصدر / فلسطين أون لاين