"إعلام الأسرى": وصايا الأسرى الاستشهاديين خرجت من داخل السجون

كشف مكتب إعلام الأسرى، عن خروج وصايا الأسرى الاستشهاديين من داخل السجون، وذلك في ظلّ حالة التهديد والقمع التي تنتهجها إدارة السجون، انسياقًا لتعليمات المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال رئيس المكتب أحمد القدرة، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم بغزة: "وصلتنا عديد الوصايا من أسرى استشهاديين، وإنّ ساعة الصفر لتَحرُّكهم تقترب كلما زاد الاحتلال من حماقاته".

وفي السياق أكدت جمعية واعد، أنّ الأسرى جاهزون لمواجهة سياسات القمع والتنكيل المتصاعدة بحقهم.

وأكدت الجمعية أنّ "ساعة الصفر"، باتت مرهونة بإشارة قيادة لجنة الطوارئ العُليا التي أنهت كافة استعداداتها لمواجهة المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين