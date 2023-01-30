30 من يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 30 من يناير/ كانون الثاني عدة أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية في الإطار المحلي الفلسطيني والعربي والدولي، يضع " " أبرزه في نقاط:

1949 عقد مؤتمر القدس، في مدينة القدس الذي أكد عروبة وإسلامية المدينة ردا على القرار الإسرائيلي عدها عاصمة للكيان.

عقد مؤتمر القدس، في مدينة القدس الذي أكد عروبة وإسلامية المدينة ردا على القرار الإسرائيلي عدها عاصمة للكيان. 1976 محكمة إسرائيلية تقضي بحق اليهود في الصلاة بساحات المسجد الأقصى في أي وقت يشاءون من النهار، وذلك بعد أن برأت ٤٠ يهودياً اتهموا بالدخول عنوة داخل المسجد الأقصى، مرددين الأناشيد اليهودية.

محكمة إسرائيلية تقضي بحق اليهود في الصلاة بساحات المسجد الأقصى في أي وقت يشاءون من النهار، وذلك بعد أن برأت ٤٠ يهودياً اتهموا بالدخول عنوة داخل المسجد الأقصى، مرددين الأناشيد اليهودية. 1993 مقتل جنديين وإصابة ثالث بجراح بعد إطلاق المقاومين في كتائب القسام إبراهيم سلامة وآخر النار على دورية عسكرية بمنطقة مستوطنة جاني طال بخان يونس، وقد غنما رشاشا من نوع جاليلو.

مقتل جنديين وإصابة ثالث بجراح بعد إطلاق المقاومين في كتائب القسام إبراهيم سلامة وآخر النار على دورية عسكرية بمنطقة مستوطنة جاني طال بخان يونس، وقد غنما رشاشا من نوع جاليلو. 2003 عملية استشهادية ينفذها مراد أبو العسل من سرايا القدس بتفجير نفسه في سيارة إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة آخرين.

عملية استشهادية ينفذها مراد أبو العسل من سرايا القدس بتفجير نفسه في سيارة إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة آخرين. 2003 اغتيال فايز صبحي الجابر (۳۷ عاما) قائد كتائب شهداء الأقصى في مدينة طولكرم.

اغتيال فايز صبحي الجابر (۳۷ عاما) قائد كتائب شهداء الأقصى في مدينة طولكرم. 2018 وفاة القيادي في حركة "حماس" عماد العلمي (62 عامًا).

المصدر / فلسطين أون لاين