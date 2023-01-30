تصريح خطير للوزير المتطرف "سموتريتش" بشأن العمليات الفدائية

في تصريح خطير، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الليلة الماضية، أنه سيعمل على نقل الممتلكات الخاصة بمنازل منفذي العمليات الفدائية التي سيتم إغلاقها وهدمها لاحقا، إلى عوائل القتلى الإسرائيليين.

ووفق ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية عبر موقعها الإلكتروني، فإنّ سموتريتش دعا أيضًا، إلى ترحيل عائلة منفذ عملية حي سلوان، إلى غزة، ومصادرة ممتلكاتهم من أجل نقلها إلى عوائل قتلى العمليات من المستوطنين.

وأضافت الصحيفة وفقًا لتعبير المتطرف المجرم "سموتريتش": "في حال تم ترحيل عائلة الإرهابي بالكامل إلى غزة بعد سحب بطاقة الهوية والحقوق الاجتماعية منهم، فسيتم تدمير منزلهم، ومصادرة ممتلكاتهم ونقلها إلى عائلات ضحايا الهجمات".

وأكمل: "لن يفخر أحد بمنفذ العمليات بما فعله بعائلته، هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه وسنعمل عليه في أسرع وقت".

المصدر / فلسطين أون لاين