تفاصيل كشف شرطة "الأدلة الجنائية" قضية تزوير شيكات بنكية

أعلن قسم أبحاث التزييف والتزوير بالمعمل الجنائي في إدارة الأدلة الجنائية، بشرطة غزة، كشف قضية تزوير شيكات بنكية بقيمة 2500 شيكل.

وأوضحت إدارة الأدلة الجنائية أنها تلقّت تفويضًا من النيابة العامة للمعاينة والاستدلال حول شيكات بنكية للاشتباه في تعرضها للتزييف والتزوير.

وبيّنت الأدلة الجنائية أنه وخلال عمل طواقم قسم أبحاث التزييف والتزوير تم إثبات أنّ كتابة البيانات على الشيكات تمت باستخدام أقلام الأحبار الحرارية "Termal" Iink pen" حيث كانت تبلغ قيمة المبالغ في الشيكات الرسمية بقيمة 2500 شيكل، وقد تم تزويرها بمبلغ وقدره "24" ألف شيكل.

ولفتت الأدلة الجنائية إلى أنها أعدّت تقريرًا فنيًّا في القضية وأحالته إلى النيابة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين