فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

30 من يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

تصريح خطير للوزير المتطرف "سموتريتش" بشأن العمليات الفدائية

شهيد برصاص الاحتلال في مدينة الخليل صباح اليوم

تفاصيل كشف شرطة "الأدلة الجنائية" قضية تزوير شيكات بنكية

لجان الحراسة الشعبية.. مسعى للتصدي لاعتداءات المستوطنين

جونسون: الرئيس الروسي هددني بالقتل عبر صاروخ

مطلوب مندوبي مبيعات وتسويق للعمل في شركة للتجارة والصناعة بمدينة غزة

نجاح عمليتي القدس.. وسقوط نظريات الاحتلال

العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

عملية القدس: الدوافع والأسباب

تفاصيل كشف شرطة "الأدلة الجنائية" قضية تزوير شيكات بنكية

30 يناير 2023 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
...
تفاصيل كشف شرطة "الأدلة الجنائية" قضية تزوير شيكات بنكية

أعلن قسم أبحاث التزييف والتزوير بالمعمل الجنائي في إدارة الأدلة الجنائية، بشرطة غزة، كشف قضية تزوير شيكات بنكية بقيمة 2500 شيكل.

وأوضحت إدارة الأدلة الجنائية أنها تلقّت تفويضًا من النيابة العامة للمعاينة والاستدلال حول شيكات بنكية للاشتباه في تعرضها للتزييف والتزوير.

وبيّنت الأدلة الجنائية أنه وخلال عمل طواقم قسم أبحاث التزييف والتزوير تم إثبات أنّ كتابة البيانات على الشيكات تمت باستخدام أقلام الأحبار الحرارية "Termal" Iink pen" حيث كانت تبلغ قيمة المبالغ في الشيكات الرسمية بقيمة 2500 شيكل، وقد تم تزويرها بمبلغ وقدره "24" ألف شيكل.

ولفتت الأدلة الجنائية إلى أنها أعدّت تقريرًا فنيًّا في القضية وأحالته إلى النيابة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شرطة #الأدلة الجنائية #تزوير شيكات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة