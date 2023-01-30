9 موانع لاستخدام "قربة" الماء الساخن

يكثر مستخدمو "قربة" الماء الساخن، في مجتمعاتنا لتخفيف آلام المفاصل وتقلصات العضلات وآلام المعدة، إلا أن لكن بعض الخبراء يحذرون من مخاطر التعرض لحروق بالماء، سواء كانت القارورات المستخدمة مملوءة بالماء الساخن أو الجافة.

وفيما يلي موانع استخدامها وبعض النصائح والاحتياطات التي يتعين التقيد بها، وذلك وفق تقرير نشرته مجلة جورنال دي فام.

◄ إمكانية تعرضك لخطر الإصابة بحروق خطرة في حالة فتحت أو انفجرت، مما يؤدي إلى حرق الجلد لدرجة تستدعي دخول الطوارئ.

◄ احتمالية أن تندلع النيران في القارورة الجافة الموصلة بالتيار الكهربائي عند ارتفاع درجة حرارتها.

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أما موانع الاستعمال:

1- في حالة القصور الوريدي لأن الحرارة تسبب تمدد الأوردة وتبطئ عودتها لوضعها الطبيعي.

2- في حالة الجلد الحساس أو الإصابة بمرض جلدي (أكزيما، صدفية، التهاب جلدي وغيرها).

3- على جرح أو إصابة.

4- على مفصل أو أي منطقة تظهر عليها علامات التهاب.

5- في حالة الحمى.

6- أثناء الحمل.

7- في حالة مرض السكري.

8- في حالة وجود ورم.

9- في حالة وجود مشكلات في القلب.

أما الاحتياطات والنصائح فهي:

عدم النوم أبداً أثناء استخدام المطارة الكهربائية.

عدم استخدام قربة الساخنة أكثر من 20 دقيقة، لأن الإفراط في استخدامها قد يهيج البشرة ويؤدي إلى احمرارها.

اختيار القربة الآمنة والمطابقة للمعايير.

عدم وضع القربة مباشرة على البشرة وفصلها عن الجسد من خلال منشفة.

عدم ملئ القربة كاملة بالماء الساخن والاكتفاء بثلثيها.

المصدر / وكالات