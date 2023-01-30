شهيد برصاص الاحتلال في مدينة الخليل صباح اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، استشهاد الشاب نسيم أبو فودة (26 عامًا) متأثرًا برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وكانت مصادر محلية، أعلنت إصابة الشاب أبو فودة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي، وسط الخليل.

ووفق المصادر ذاتها فقد قامت قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري المسمى (160) جنوب المسجد الإبراهيمي، بإطلاق الرصاص الحي تجاه سيارة تواجد فيها الشاب أبو فودة ما أدى لإصابته بجراح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي في المدينة، وقد أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى عن استشهاده.

المصدر / فلسطين أون لاين