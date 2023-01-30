مصرع شاب وإصابة آخر بحادث سير قرب النقب المحتل

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء الأحد، إثر حادث طرق وقع بالقرب من بلدة تل السبع في النقب الفلسطيني المحتل عام 48.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب آدم أبو عصا (31 عاما)، لقي مصرعه بعد أن اصطدمت المركبة التي كان يستقلها وشخص آخر، بعامود في شارع رقم 4060، لسبب غير معلوم حتى الآن.

وتوفي الشاب أبو عصا، وهو الذي كان يجلس بجوار السائق الذي يبلغ من العمر 29، والذي أُصيب بجراح متوسطة الخطورة.

وذكر الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان، أن إقرار الوفاة تمّ، بعد أن باءت محاولات إنقاذ الشاب بالفشل، وذلك عقب "عمليات إنقاذ مطوّلة" جرت في المكان.

وقال الطاقم إن الشاب المتوفى تعرّض لإصابات عديدة في كافة أنحاء جسده، وبضمنها منطقة الرأس، لافتا إلى أنه كان فاقدا للوعي.

المصدر / فلسطين أون لاين