فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الإثنين

حماس تدين اعتداء المستوطنين على بطريركية الأرمن في القدس

الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة اليوم الإثنين

مصرع شاب وإصابة آخر بحادث سير قرب النقب المحتل

آبل تطور برنامجًا لإنشاء تطبيقات الواقع الافتراضي

أسرع التطبيقات انتشاراً.. إحداها جذب مليون مستخدم في 5 أيام فقط!

طعن مدرب وإصابة 3 لاعبين في إسبانيا

بشكل استثنائي.. 4 عادات مميزة يتمتع بها الأشخاص السعداء

صلاح سبب معاناة ليفربول.. فقد ماني وبات بطيئ

ستعجبك بالتأكيد.. 7 مزايا قد لا تعرفها عن واتساب

مصرع شاب وإصابة آخر بحادث سير قرب النقب المحتل

30 يناير 2023 . الساعة 07:53 بتوقيت القدس
...
مصرع شاب وإصابة آخر بحادث سير قرب النقب المحتل

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء الأحد، إثر حادث طرق وقع بالقرب من بلدة تل السبع في النقب الفلسطيني المحتل عام 48.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب آدم أبو عصا (31 عاما)، لقي مصرعه بعد أن اصطدمت المركبة التي كان يستقلها وشخص آخر، بعامود في شارع رقم 4060، لسبب غير معلوم حتى الآن.

وتوفي الشاب أبو عصا، وهو الذي كان يجلس بجوار السائق الذي يبلغ من العمر 29، والذي أُصيب بجراح متوسطة الخطورة.

وذكر الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان، أن إقرار الوفاة تمّ، بعد أن باءت محاولات إنقاذ الشاب بالفشل، وذلك عقب "عمليات إنقاذ مطوّلة" جرت في المكان.

وقال الطاقم إن الشاب المتوفى تعرّض لإصابات عديدة في كافة أنحاء جسده، وبضمنها منطقة الرأس، لافتا إلى أنه كان فاقدا للوعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حادث سير #مصرع #وفاة #النقب المحتل #خبر #2023

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة