فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسير من الخليل يتنفس الحرية بعد 16 شهراً بسجون الاحتلال

تطورات صادمة في برشلونة بشأن إصابة ديمبلي

حماس تدين اعتداء المستوطنين على بطريركية الأرمن في القدس

مبيعات الهواتف الذكية في الصين تتراجع لأدنى مستوى منذ 10 سنوات

تصريـــــــــــــح جديد للكابتن خالد كويك

راصد جوي: منخفضان جويان في الطريق

استقالة مدرب جديد في غزة !

المقاوم الفرد: التهديد الأخطر للاحتلال حاليا

مركز يحذر من تصاعد إجراءات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

قرارات صعبة لمجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية

أسير من الخليل يتنفس الحرية بعد 16 شهراً بسجون الاحتلال

29 يناير 2023 . الساعة 23:37 بتوقيت القدس
...

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسير محمد علي حسن القواسمي من محافظة الخليل، وذلك بعد اعتقالٍ دام 16 شهراً.

وتقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأحر التهاني والتبريكات من الأسير المحرر محمد القواسمي، وذلك بعد تحرره من سجون الاحتلال.

وينتمي المحرر محمد لعائلة مجاهدة قدمت شهيدين من أبنائها، وهما أحمد ومراد، إلى جانب مكوث ثلاثة من أشقائه في معتقلات الاحتلال، وآخر أبعده الاحتلال عن الخليل.

وتعرض محمد للاعتقال قبل ساعات من استشهاد شقيقه القسامي مراد القواسمي، بعد محاصرة منزله في منطقة المسكوبية في حي الجلدة، واشتباكه مع قوات الاحتلال، وارتقائه بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2004.

وطالت سياسة التشريد التي تنتهجها قوات الاحتلال عائلة القواسمي، حيث دمرت شقة كان قد اشتراها الشهيد مراد من شقيقه حسن، عندما نسفت عمارة الأقصى المكونة من ثمانية طوابق فوق الشهيدين القساميين عز الدين مسك وأحمد بدر بتاريخ 09-09-2003.

المصدر / حرية نيوز
تويتر تويتر
#الخليل #أسير محرر #الاحتلال الإسرائيلي #محمد القواسمي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة