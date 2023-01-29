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حماس تدين اعتداء المستوطنين على بطريركية الأرمن في القدس

29 يناير 2023 . الساعة 22:58 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات اعتداء مستوطنين على مقر بطريركية الأرمن في القدس المحتلة، وذلك عبر اعتلاء أسوارها وإزالة علم البطريركية.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي أن ذلك "عملاً عنصرياً واستفزازياً يتم بغطاء من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية التي تسعى إلى طمس هوية القدس الوطنية ومعالمها الإسلامية والمسيحية".

وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمعنية حول العالم بالتحرك الجاد لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة والمتكررة على أملاك الكنائس في القدس وكل الأراضي الفلسطينية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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