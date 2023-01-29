تصريـــــــــــــح جديد للكابتن خالد كويك

غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد خالد كويك، المدير الفني لفريق نادي شباب رفح، تمسك فريقه بمواصلة المنافسة على لقب ومطاردة جاره خدمات رفح، على الصدارة.

وفاز شباب رفح اليوم الأحد، على ضيفه اتحاد الشجاعية بهدفين مقابل هدف واحد، ليعزز مكانته في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن خدمات رفح.

وقال كويك: "خضنا مباراة قوية وصعبة، أمام منافس حقيقي لنا هذا الموسم، وكان اللقاء لا يقبل القسمة على اثنين".

وأضاف: "تأخرنا بهدف خلال الشوط الأول، لكن مع ذلك كانت ثقتي كبيرة في اللاعبين بالعودة، وهذا ما حدث في الشوط الثاني، بداية من التعادل برأسية عبد الرحمن الحميدي، وبعد ذلك الحصول على ركلة جزاء سجلنا منها هدف الفوز".

وأتم: "الدوري ما زال في الملعب والفريق أمامه 5 مواجهات، وعلينا أن نؤمن بحظوطنا، خاصة وأننا نحمل لقب الدوري في الموسمين الماضيين".