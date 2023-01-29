راصد جوي: منخفضان جويان في الطريق

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، انخفاضًا ملموسًا وطقسصا باردًا بشكل لافت وأمطارًا اعتباراً من فجر وصباح الثلاثاء، تبدأ بالمحافظات الشمالية وتمتد عصراً ومساء نحو معظم المحافظات الوسطى والجنوبية بشكل سريع.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتراجع وتتوقف الأمطار مع ليلة الثلاثاء- الأربعاء وفجر الأربعاء وحتى نهاره عن عدة أجزاء من جنوب ووسط فلسطين وتستمر شمالاً، ثم تعود مع عصر و مساء الأربعاء لتشمل من جديد معظم المحافظات الفلسطينية وتستمر حتى صباح ونهار الخميس.

ولفت أن المنخفض يتميز بنشاط كبير على سرعة الرياح مع هبات قوية خاصة الأربعاء.

ونبه أن المقصود بالمحافظات الوسطى والجنوبية هي محافظات وسط وجنوب الضفة، ومناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأشار إلى استقرار الأجواء تماماً الجمعة ومؤشرات لعودة المنخفضات بداية ومنتصف الأسبوع المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين