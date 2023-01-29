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استقالة مدرب جديد في غزة !

29 يناير 2023 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن نبيل صيدم استقالته من تدريب فريق نادي خدمات خانيونس، عقب خسارة الفريق أمام المجمع الإسلامي في الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الأولى.

وجاءت استقالة صيدم بعد مرور 3 جولات فقط على توليه المهمة، خلفاً للمدرب السابق حسين الحاج، تلقى الفريق خلالها 3 هزائم.

وتمنى صيدم التوفيق للنسور في المباريات القادمة، والعودة للمسار الصحيح، بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق في مرحلة الإياب.

و يمر خدمات خان يونس، بفترة تذبذب في النتائج خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض لعدة هزائم خلال مرحلة الإياب،و ابتعاده بنسبة كبيرة عن الصعود لدوري الدرجة الممتازة، رغم تصدره المسابقة في مرحلة الذهاب.

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#خدمات خانيونس #استقالة #المجمع الإسلامي #نبيل صيدم

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