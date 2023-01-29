قرارات صعبة لمجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية استقالته، وتقديمها للمرجعيات الرياضية، عقب الأحداث التي واكبت مباراة فريق كرة القدم مع نظيره شباب رفح اليوم الأحد، على ملعب رفح البلدي، ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وأعرب المجلس عن استيائه من الأحداث التي حدثت عقب نهاية المباراة، والتي شهدت الإعتداء على الجماهير وتكسير زجاج الباصات، وكذلك إصابة أمين سر النادي الدكتور خالد أبو العطا.

وعقد المجلس إجتماعاً طارئاً، اتخذ عقب نهايته القرارات التالية:

- حل رابطة جماهير نادي اتحاد الشجاعية.

- تعليق النشاط الرياضي في نادي اتحاد الشجاعية سيكون محل نقاش في أروقة النادي خلال الساعات القادمة بما فيها إمكانية الانسحاب من الدوري.

- يحمل النادي اتحاد كرة القدم في قطاع غزة كامل المسؤولية حول ما جرى من اعتداء في ملعب رفح كونه الجهة المنظمة ويطالب الفريق جبريل الرجوب بصفته رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالتدخل وتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المتسببين في ما جرى وخاصة التدخلات قبل المباراة من تغيير الحكم والهتافات المسيئة خلال المباراة وغيرها من التفاصيل التي سنعلن عنها لاحقا.

- يتمنى نادي اتحاد الشجاعية الشفاء العاجل لأمين سر النادي الأستاذ خالد ابو العطا وجماهير النادي التي تعرضت لهذا الاعتداء المشين.