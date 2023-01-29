فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

48 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة

هنية يتلقى دعوة من وزير الخارجية الإيراني لزيارة طهران

تفاصيل سيطرة كتائب القسّام على حوّامة صهيونية

جفاف المياه الجوفية يضع أوروبا أمام كارثة حقيقية

جريمة كاملة.. مشهور سرق شيئاً من بوتين وسط الكرملين!

حجاب لاعبة كرة سلة يتسبّب في استبعادها من منافسة رسمية بفرنسا

حماس تدين العدوان الغاشم على أصفهان بإيران

الرئيس الجزائري يدعو لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود في وجه الاحتلال

قائد بالجيش الأميركي يأمر قواته بالاستعداد لحرب محتملة مع الصين في 2025

ليفربول يودع كأس إنجلترا بخسارة صادمة

48 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة

29 يناير 2023 . الساعة 21:04 بتوقيت القدس
...

رصد تقرير 48 عملًا مقاومًا تضمّنت 5 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوتين ناسفتين وإحراق نقطة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة.

ووثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" إلقاء 8 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال، إلى جانب التصدّي لاعتداء للمستوطنين وتحطيم مركبة تابعة لهم. 

وفي أعقاب العمليات النوعية في مدينة القدس المحتلة، اندلعت 31 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال، منها مواجهات في مخيم شعفاط ووادي الجوز وجبل المكبر والعيساوي والشياح والطور بالقدس المحتلة. 

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل وقرية النبي صالح وبيتونيا في رام الله، وقرب حاجز دوتان وبلدة يعبد في جنين. 

اقرأ أيضا: "حماس" تحذّر من تداعيات جرائم المستوطنين بالضفة وتدعو لمواجهتها

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال عند حاجز الجلمة في جنين، إلى جانب استهدافهم بعبوات ناسفة. 

كما أطلق مقامون النار صوب قوات الاحتلال قرب مستوطنة كدوميم في قلقيلية، إضافة إلى اندلاع مواجهات في كفر قدوم تخلّلها إلقاء حجارة. 

وتصدّى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في عقربا بنابلس، تزامناً مع اندلات مواجهات في البلدة، وكذلك برقة ورأس سعادة واللبن الشرقية ويتما. 

وشهدت المنطقة القريبة من حاجز حوارة بنابلس عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال، وإلقاء زجاجات حارقة، وإحراق نقطة عسكرية. 

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال عند مفترق الموغ، ومخيم عقبة جبر بأريحا، واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة الخضر وحوسان وقرب مسجد بلال بن رباح في بيت لحم. 

واندلعت مواجهات في زيف وبيت عينون وبيت أمر بالخليل، تضمّنت تفجير عبوات ناسفة، وتصديًّا للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#القدس #المقاومة #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة