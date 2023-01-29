حماس تدين العدوان الغاشم على أصفهان بإيران

دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس العدوان الغاشم بالمسيّرات على مدينة أصفهان في جمهورية إيران.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم الأحد، "ندين العدوان الغاشم الذي استهدف مدينة أصفهان في جمهورية إيران بالمُسيّرات".

وأكد أن الاعتداء على أصفهان "هو عدوان يخدم الكيان الصهيوني وأهدافه التوسّعية بالمنطقة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت اليوم الأحد عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الغارة بالمسيّرات التي استهدفت الليلة الماضية منشأة عسكرية في أصفهان نفذتها (إسرائيل).

وفي حين ذكرت مصادر عبرية أن الموقع المستهدف مخصّص لإنتاج صواريخ متطورة، أشار برلماني إيراني إلى ترجيحات بوقوف (إسرائيل) وراء العملية.

وكانت 3 طائرات مسيّرة صغيرة استهدفت أحد المصانع العسكرية بمحافظة أصفهان، وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط العملية.

وقالت الوزارة، إن المضادات الجوية تصدّت للمسيّرات مما أدّى إلى انفجار اثنتين منها وإسقاط الثالثة، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على سقف المصنع دون الإضرار بالمُعدّات.

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية أنها ستواصل إنتاج كل ما يلزم لتعزيز قوة وأمن البلاد بجدّية وسرعة، وقالت إن مثل هذه الهجمات العمياء لن تعيق مسار تطور البلاد.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن المسيّرة التي أُسقطت لم تتضرر كثيرًا وتم تسليمها لقوات الأمن.

اشتباه في (إسرائيل)

وفي ردود الفعل الإيرانية على الهجوم، قال نائب في البرلمان الإيراني عن محافظة إصفهان إن الترجيحات بأن (إسرائيل) تقف وراء الهجوم قوية لكنه أضاف أنه يجب انتظار نتائج التحقيق.

وتابع النائب الإيراني أن الهجوم على الموقع العسكري بأصفهان تم عبر عدّة مسيّرات موجّهة، مؤكدا أن الموقع التابع لوزارة الدفاع لم يتعرّض لأي ضرر، وأن الهجوم فشل كليًّا.

من جهتها، قالت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إنه يجري بحث مجريات الهجوم الذي تعرّضت له أصفهان تمهيدًا لاتخاذ قرارات.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تعليقًا على الهجوم إنه "وقع اليوم عمل جبان لجعل إيران أقل أمنًا"، مضيفًا أن "مثل هذه الأفعال لا يمكن أن تؤثّر على إرادة خبرائنا لتطوير الطاقة النووية السلمية".

المصدر / فلسطين أون لاين