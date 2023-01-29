نعت الشهيد السعدي.. حماس: المقاومة لن تتوقّف حتى دحر الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد عمر طارق السعدي (24 عامًا)، الذي ارتقى متأثّرًا بجراح أصيب بها في أثناء اشتباكه مع قوات الاحتلال الخميس الماضي، في مخيم جنين.

وقال بيان للحركة مساء اليوم، إنَّ الشهيد عمر السعدي ارتقى وهو يدافع عن مدينة جنين ومخيمها أمام المجزرة الوحشية التي راح ضحيتها تسعة شهداء آخرين.

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وتابعت حماس "إننا إذ نودّع الشهيد السعدي ونعزّي أهله ومحبيه، لنشدَّ على يد جماهير شعبنا المرابط لمواصلة الدفاع عن الأرض والعرض والمقدّسات".

وفي رسالة للاحتلال، أكدت حماس "أنّ عمليات المقاومة لن تتوقف حتى زوال الاحتلال عن أرضنا، واسترداد شعبنا لحقوقه الوطنية كافّة".

المصدر / فلسطين أون لاين