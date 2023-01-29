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لاعب برشلونة يقترب من الرحيل للدوري البرتغالي

29 يناير 2023 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
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لاعب برشلونة يقترب من الرحيل للدوري البرتغالي

ينتظر الإسباني هيكتور بيليرين، الظهير الأيمن لنادي برشلونة، عرضًا من سبورتينغ لشبونة للرحيل عن فريقه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب عدم اعتماد المدرب تشافي هيرنانديز عليه في الكثير من المباريات.

وأكدت صحيفة "سبورت" أن النادي البرتغالي في طريقه لبيع ظهيره الأيمن بيدرو بورو لصالح توتنهام هوتسبير في صفقة تبلغ نحو 45 مليون يورو، فيما سيبحث عن بديل له، ومن ثم سيكون بيليرين اللاعب المرشّح لأداء هذه المهمَّة.

ولا يشارك هيكتور بانتظام في مركز الظهير الأيمن ببرشلونة، حيث يفضّل عليه المدرب ثلاثة لاعبين هم جول كوندي ورونالد أراوخو وسيرجي روبرتو، فيما يأتي اللاعب في المرتبة الرابعة بعد ذلك.

ووقع الظهير الأيمن الإسباني عقدًا مع النادي الكتالوني في صفقة انتقال حر لمدَّة موسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومنذ وصوله، شارك في 3 مباريات في الدوري الإسباني ومباراتين في كأس ملك إسبانيا ومثلهما في دوري أبطال أوروبا، ولم يسجّل أو يصنع أي هدف.

ونوَّهت الصحيفة إلى أن إدارة البلوغرانا سترّحب بأي عرض لرحيل بيليرين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في محاولة للتخفيف من كتلة الرواتب، حيث تواجه إدارة البرسا صعوبات في إجراء صفقات بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

المصدر / وكالات
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#برشلونة #دوري البرتغالي #هيكتور بيلارين

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