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وزارة الأسرى "سلوك لا إنساني"

قوات القمع تقتحم قسم الأسيرات في "الدامون" وتغلقه لأسبوع

29 يناير 2023 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، مساء اليوم الأحد، قسم الأسيرات في سجن "الدامون".

وقالت هيئة الأسرى والمحررين في بيان مساء اليوم، إن قوات القمع اقتحمت قسم الأسيرات في سجن "الدامون" وأجرت تفتيشات استفزازيّة ودقيقة لغرفهن، وصادرت الأجهزة الكهربائيّة من القسم وأغلقته لمدة أسبوع.

وكانت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت أمس عدّة أقسام في سجون "عوفر"، و"مجدو"، و"النقب"، ونكّلت بالأسرى، وعزلت مجموعة منهم، ما أدّى لحالة من التوتر الشديد سادت السجون المذكورة

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من جهتها أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة أن فرض عقوبات على الأسيرات واقتحام أقسامهن وإغلاقها هو "سلوك لا إنساني ويمس مشاعر الأسرى بشكل مباشر".

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن على إدارة سجون الاحتلال أن تتذكر عملية الأسير البطل يوسف المبحوح قبل عام من الآن انتقامًا للحرائر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الأسيرات #وزارة الأسرى

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