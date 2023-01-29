بأوامر من بن غفير.. الاحتلال يهدم 14 منزلاً بالقدس

أعلن وزير أمن الاحتلال المتطرّف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، البدء بهدم منازل فلسطينية شرقي القدس المحتلة، بزعم أنها "غير قانونية".

وقال بن غفير: "وفقًا لسياستي، بدأت قوات الشرطة بالتعاون مع بلدية القدس، صباح اليوم، بهدم منازل غير قانونية في شرق المدينة - سنحارب الإرهاب بكل الوسائل المتاحة لنا"، وفق زعمه.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأن قوات الاحتلال رافقت طواقم بلدة الاحتلال في القدس وشرعت في عملية هدم 14 منزلًا فلسطينيًّا في شرقي المدينة.

جاء هدم المنازل بعد ساعات من إغلاق الاحتلال منزل الشهيد خيري علقم، منفذ عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح، في أول إجراء من سلسلة قرارات عقابية اتَّخذتها حكومة المستوطنين الفاشيّة ضدَّ الفلسطينيين بعد هجومَيْ القدس أمس، وأول من أمس.

وفي مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستتخذ قريبًا خطوات لتعزيز الاستيطان، كما أنها ستعجّل منح تراخيص حمل السلاح لآلاف المستوطنين.

اقرأ أيضاً: محدث الاحتلال يُغلق منزل الشهيد خيري علقم بالقدس المحتلة

وقالت إذاعة الاحتلال، إن الجيش أغلق وعزل منزل الشهيد علقم.

ويأتي القرار بعد ساعات قليلة من قرار (الكابينت) الصهيوني أجاز فيه إغلاق منزل الشهيد في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لهدمه.

واتّخذ الكابينت سلسلة قرارات عقابية ردًّا على عمليتَيْ القدس، وتضمّنت إغلاق منزل منفّذ عملية القدس، وحرمان عائلات منفذي العمليات الفدائية من الحق في التأمين ومزايا أخرى، وكذلك رفض منح بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس لعائلات منفذي العمليات.

المصدر / فلسطين أون لاين