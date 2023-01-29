فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يخطر بهدم أربعة مساكن ومنشأتين جنوب الخليل

الاحتلال يقتحم بلدة جنوب بيت لحم ويصيب عددا من طلبة المدارس بالاختناق

القيادي مرداوي: المقاومة ستقف بالمرصاد لأي اعتداء على الأسرى

وظيفة شاغرة في شركة سبيد كليك Speed click بقطاع غزة

"حماس" تحذر من تداعيات جرائم المستوطنين بالضفة وتدعو لمواجهتها

مصرع 10 أطفال بغرق قارب في باكستان

الاحتلال يهدم منزلًا لعائلة الأسير المقدسي حسام مطر في جبل المكبر

الاحتلال يُحوّل والد الشهيدين غنيم للاعتقال الإداري

يرفع حصيلة المجزرة لـ 10.. استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في جنين

حصيلة: 144 اعتداءً للمستوطنين جنوب نابلس الليلة الماضية

الاحتلال يخطر بهدم أربعة مساكن ومنشأتين جنوب الخليل

29 يناير 2023 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
...
الهدم في الخليل- أرشيف

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم أربعة مساكن ومنشأتين زراعيتين في منطقة البادية شرق يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت تجمع "الزويدين" شرق يطا، وأخطرت بهدم وإزالة أربعة مساكن تعود لكلٍّ من: هاشم إبراهيم الاتيمين، وإبراهيم مفلح الاتيمين، والشقيقين فايز وخليل رمضان الاتيمين.

اقرأ أيضًا: 5820 إخطارًا بهدم وإزالة مبانٍٍ ومنشآت منذ العام 2015

كما أخطرت بهدم منشأتين زراعيتين للمواطنين عبد علي اطعيمات، وفايز رمضان الاتيمين.

وذكر الناشط في لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، خلال تصريحات صحفية، أنّ سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت قبل ثلاثة أشهر أصحاب هذه المساكن والمنشآت بوقف العمل والبناء، وقامت اليوم بتغيير تلك الإخطارات إلى هدم وازالة، ما يعني أنّ الاحتلال يُوسّع من سياسة هدم المنازل.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الخليل #قوات الاحتلال #انتهاكات #هدم مساكن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة