الاحتلال يخطر بهدم أربعة مساكن ومنشأتين جنوب الخليل

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم أربعة مساكن ومنشأتين زراعيتين في منطقة البادية شرق يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت تجمع "الزويدين" شرق يطا، وأخطرت بهدم وإزالة أربعة مساكن تعود لكلٍّ من: هاشم إبراهيم الاتيمين، وإبراهيم مفلح الاتيمين، والشقيقين فايز وخليل رمضان الاتيمين.

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كما أخطرت بهدم منشأتين زراعيتين للمواطنين عبد علي اطعيمات، وفايز رمضان الاتيمين.

وذكر الناشط في لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، خلال تصريحات صحفية، أنّ سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت قبل ثلاثة أشهر أصحاب هذه المساكن والمنشآت بوقف العمل والبناء، وقامت اليوم بتغيير تلك الإخطارات إلى هدم وازالة، ما يعني أنّ الاحتلال يُوسّع من سياسة هدم المنازل.

المصدر / فلسطين أون لاين