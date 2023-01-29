القيادي مرداوي: المقاومة ستقف بالمرصاد لأيّ اعتداء على الأسرى

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي، أنّ الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه، والمقاومة ستقف بالمرصاد لأيّ اعتداء عليهم.

وقال مرداوي في بيان صحفي، اليوم الأحد: إنّ "ما يجري داخل السجون من تنكيل وعقوبات بحقّ الأسرى يأتي انعكاسًا لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة".

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وأضاف: أنّ "المتطرف إيتمار بن غفير يعتقد أنّ التنكيل بالأسرى ونقلهم من أقسام في النقب ومجدو وعوفر، وعملية العقاب الجماعي بحقهم، ستبقى حبيسة السجون وخلف الأسوار، لذلك يتفرد بالأسرى ويُنفّذ سياسة القمع النازي بحقهم".

وأوضح أنّ مشروع المقاومة مستمر باتجاه تحقيق الوعد للأسرى بإطلاق سراحهم، مؤكدًا أنّ المقاومة لن تسمح بالانتهاكات والاعتداءات على أسرانا الأبطال وستبذل كل جهدها لتحريرهم.

وتابع: إنّ "رد المقاومة على أيّ اعتداء بحقّ الأسرى سيترجم من خلال مواجهة مع الاحتلال تجبره على التراجع".

وتتصاعد حدة التوتر في سجون الاحتلال، وسط حالة من الغليان والغضب بعد هجمة مسعورة نفّذتها إدارة السجون خلال اليومين الماضيين بحقّ الأسرى في سجون عوفر والنقب ومجدو والدامون، وقطع التيار الكهربائي عن أسرى سجن النقب وتحويله إلى عزل.

المصدر / فلسطين أون لاين