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وظيفة شاغرة في شركة سبيد كليك Speed click بقطاع غزة

29 يناير 2023 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة سبيد كليك Speed click بقطاع غزة  تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مسؤول مبيعات شركات للعمل لديها حسب التفاصيل التالية:

- المسمى الوظيفي: مسؤول مبيعات شركات

المهام الرئيسية:

1. المحافظة على المشتركين الحاليين للمحفظة وذلك من خلال المتابعة الميدانية و حل أي اشكالية إن وجدت.

2. استقطاب مشتركين جدد للمحفظة ضمن المنطقة الجغرافية المحددة و بالتنسيق مع مدير القسم.

3. إعداد وتوقيع العقود مع المشتركين حسب الأصول و النظام المعتمد.

4. تحصيل إيراد المحفظة في الموعد المحدد وحسب النظام والسياسات المعتمدة.

5. توثيق الاتفاقيات وملحقاتها وتسجيل العهد.

6. إدارة عمليات التفاوض مع المشتركين والمتابعة المستمره لهم لتلبيه جميع متطلباتهم مع الحفاظ على علاقة إيجابية.

7. إعداد تقرير أسبوعي للمهام المنجزة حسب النماذج المعتمدة.

8. متابعة جميع مشتركين المحفظة فنيًّا وماليًّا والتدخل في الوقت المناسب.

9. تحقيق الأهداف المحددة شهريًّا من قبل الإدارة حسب معايير قياس الأداء.

10. متابعة سوق العمل ودراسته ورفع التقارير والتوصيات اللازمة لإدارة القسم.

11. تنسيق الأنشطة البيعية مع الأقسام والدوائر الأخرى داخل الشركة.

المهارات المطلوبة:

- خبرة واسعة في التعامل مع الشركات والمبيعات.

- القدرة على التفاوض والإقناع.

- المقدرة على العمل المكتبي و الميداني.

- مهارة عالية في الاتصال والتواصل.

المؤهلات:

- دبلوم/ بكالوريوس تجارة _ علاقات عامة أو أي تخصص ذو علاقة.

- أن يكون ضمن الفئة العمرية مابين (22- 35)عام.

طريقة التسجيل :

- لمن تتوفر فيه المؤهلات الرجاء إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي:

 [email protected]

- آخر موعد للتقدم لهذه الوظيفة هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2/02/2023.

-  سيتم التواصل مع الأشخاص المستوفية شروطهم فقط .

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