مصرع 10 أطفال بغرق قارب في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية مصرع 10 أطفال اليوم الأحد جراء غرق قاربهم في بحيرة شمال غرب باكستان.

وحسبما أفاد مسؤول أمني محلي، فإنّ الأطفال الضحايا عُثِر عليهم في بحيرة تاندا دام الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا، وتتراوح أعمارهم بين 7 و14 عامًا، موضحًا أنّ عملية الإنقاذ لا تزال جارية.

وأضاف المسؤول أنه تم إنقاذ 11 طفلًا، بينهم ستة في حالة خطيرة.

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ووِفق المسؤول ذاته فإنّ القارب كان يقل ما بين 20 و30 طالبًا في مدرسة قرآنية كانوا في رحلة ميدانية.

وفي يوليو، قتلت 18 امرأة في غرق قارب كان يُقام عليه حفل زفاف في نهر السند في إقليم البنجاب.

المصدر / فلسطين أون لاين