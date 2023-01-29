الاحتلال يهدم منزلًا لعائلة الأسير المقدسي حسام مطر في جبل المكبر

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلًا في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأنّ المنزل مكون من شقتين تقطنهما عائلة الأسير المقدسي حسام راتب مطر وشقيقه محمد، مشيرة إلى أنّ العائلة تتكون من 6 أفراد بينهم نساء وأطفال، باتوا مُشرَّدين دون مأوى بعد هدم منزلهم بواسطة الآليات الثقيلة.

والأسير حسـام مطر معتـقل منذ العام 2007، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد، بتهمة قتل عميل للاحتلال والمشاركة في أعمال مقاومة.

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وذكرت المصادر ذاتها، أنه قبيل عملية الهدم أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي لجبل المكبر المؤدي لمنزل عائلة مطر، ودفعت بتعزيزات كبيرة لمحاصرته.

وشهدت بلدة جبل المكبر مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين.

وأكدت عائلة الأسير مطر أنّ الهدم لن يثني من عزيمتها وستبقى صامدة في أرضها رغمًا عن بن غفير ونتنياهو.

وجاءت عملية الهدم بناء على قرارات الكابينت الإسرائيلي، التي قررت تسريع إجراءات هدم وإغلاق بيوت منفذي العمليات الفدائية.

ويتهدد الهدم 800 وحدة سكنية لفلسطينيين في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، لصالح مشاريع استيطانية وخاصة الشارع الأمريكي.

المصدر / فلسطين أون لاين