المستشار الحتة يتحدث عن تطلعات الوزارة المستقبلية وبرنامج تدريبي للقضاة

قال وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة أن وزارته بصدد العمل على العديد من الملفات المستقبلية والتي من شأنها تجويد الخدمة العدلية المقدمة للمواطن الفلسطيني، ومنها الشروع ببرنامج تدريبي متكامل للسادة القضاة.

جاء ذلك خلال جلسة اجتماع عقدتها اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي لوكيل الوزارة، حول أعمال الوزارة.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول، ومقررها النائب د. مشير المصري، وأعضاؤها النائب د. مروان أبو راس، والنائب د. يونس الأسطل، والنائب د. أحمد أبو حلبية والنائب د. محمد شهاب.

واستمعت اللجنة لإنجازات وزارة العدل في السجل العدلي، والمعمل الجنائي، والطب الشرعي، ووحدة الشكاوى والتعامل مع المواطنين، وملف مراكز التأهيل والإصلاح، وهيئة توثيق جرائم حرب الاحتلال، المعهد العالي للقضاء.

واطلعت اللجنة على خطط الوزارة في تطوير العمل وتحديث الأنظمة الخاصة بعملها، وأنها على استعداد لاستقبال أي مقترحات لقوانين أو تعديل قوانين من أجل تجويد العمل في الوزارة ومكوناتها والخدمات المقدمة للمواطنين والتي تأتي مواكبة مع التطور المجتمعي والقانوني وغيره.

كما واستمعت اللجنة للأفكار الجديدة التي تعمل عليها الوزارة من بينها، ابتعاث قضاة للتدريب في الخارج وأن الوزارة بدأت فعليًا في ترتيب هذا الملف، بهدف رفع كفاءة القضاة، كما أنها ستعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على اعتماد الدبلوم العالي الذي يشرف عليه المعهد العالي للقضاء.

وفي ختام جلسة الاستماع أشادت اللجنة القانونية بأعمال وجهود وزارة العدل.

المصدر / فلسطين أون لاين