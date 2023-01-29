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"حماس": قرارات الاحتلال ضد منفذي العمليات تعكس عجزه

29 يناير 2023 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
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حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" (أرشيف)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أنّ قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد منفذي العمليات في القدس، يعكس عجزها المتزايد في مواجهة الشباب الثائر في الميدان، وضعفها أمام إرادة المقاتل الفلسطيني، وهشاشة المنظومة الأمنية الصهيونية في مواجهة ثورة شعبنا.

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وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان مقتضب: إنّ "هذه القرارات تُمثّل عقابًا جماعيًّا ضد أهلنا في القدس، وتهدف ضرب الوجود الفلسطيني، في استمرار لسياسة تهجير الفلسطيني من أرضه وتفريغه منها لصالح المستوطنين، وهي تعبير عن عقلية عنصرية إرهابية".

وأضاف: إنّ "كلّ هذه الخطوات والأساليب لن توقف مقاومة شعبنا المشروعة ضد الاحتلال، وسيواصل ثورته المجيدة حتى رحيل الاحتلال ومستوطنيه عن أرضنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #عمليات فدائية #حازم قاسم #عمليات القدس

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