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مئات الأمريكيين يحتجون على مقتل مواطن من أصل إفريقي على يد الشرطة

29 يناير 2023 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
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مئات الأمريكيين يحتجون على مقتل مواطن أسود من أصل إفريقي

شارك عدة مئات بمسيرة في نيويورك، احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصل إفريقي تاير نيكولز على يد الشرطة بمدينة ممفيس التابعة لولاية تينيسي.

وأثار غضب الرأي العام، مقطع فيديو نشرته شرطة ممفيس هذا الأسبوع، ومنه يتبين أن دورية للشرطة قامت يوم 7 يناير بتوقيف سيارة لتفتيشها، وسحبوا منها تاير نيكولز البالغ من العمر 29 عاما، وألقوا به على الأرض واستخدموا ضده مسدسا للصعق الكهربائي.

وحاول المذكور الفرار، لكن الشرطة احتجزته وضربته بشدة، وقد توفي بعد ثلاثة أيام في المستشفى.

بعد ذلك، اندلعت احتجاجات في العديد من المدن الأمريكية، وفي نيويورك تحركت مسيرة الاحتجاج على طول طريق شوارع مانهاتن.

وردد المحتجون اسم القتيل، وهم يحملون لافتات كتب عليها: "العدالة لتاير نيكولز"، و"يجب محاكمة رجال الشرطة القتلة"، و"أوقفوا إرهاب الشرطة"، و"أوقفوا الحرب ضد الأمريكيين من أصل إفريقي".

وقالت مشاركة في الاحتجاج: "قاموا بإعدامه دون محاكمة. لن يحدث هذا بين البيض"، فيما قال مشارك آخر: "يتم قتل أصحاب البشرة السمراء، رغم أن البلاد قامت على ظهورهم، لقد بنينا هذا البلد".

المصدر / وكالات
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