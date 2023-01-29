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"التجمع الإعلامي" يدعو لمقاطعة "المؤتمر الاستثنائي" لنقابة الصحفيين

29 يناير 2023 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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"التجمع الإعلامي" يدعو لمقاطعة "المؤتمر الاستثنائي" لنقابة الصحفيين

دعا التجمع الاعلامي الفلسطيني، اليوم الأحد، لمقاطعة المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين من كافة الزملاء الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد في بيان صحفي، أن كل ما يتمخض عن "المؤتمر الاستثنائي" غير ملزم للصحفيين وفاقد للأهلية القانونية والنقابية.

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وطالب التجمع بتشكيل لجنة من كافة الأطر والكتل للإشراف على النقابة لمدة عام واحد من أجل التجهيز لانتخابات نزيهة وشفافة واعتبار أن القائمين الآن على النقابة فاقدي الشرعية لأنهم لم يأتوا عبر صندوق الانتخابات.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة عضويات مهنية تشارك فيها الهيئات الحقوقية في فلسطين ونقابة المحامين لغربلة سجل أعضاء النقابة ومنح العضويات لكل من يستحقها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نقابة الصحفيين #التجمع الاعلامي #المؤتمر الاستثنائي

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