بيانٌ جديدٌ من اتحاد الموظفين بـ"أونروا" حول إضراب يوم غدٍ

أصدر اتحاد الموظفين العرب بغزة، واتحاد رئاسة غزة، في وكالة الأونروا، بيانًا جديدًا حول إضراب يوم غدٍ الإثنين.

وأكد الاتحاد في بيان رقم (3) على إضراب يوم غدٍ في مرافق أونروا، مشيرا إلى أنه ماضٍ لانتزاع حقّ الموظفين.

وأضاف: "الزملاء والزميلات بناء على عدم تحقيق مطالبكم والضبابية في الردود والتسويف والتأجيل، نؤكد على أنّ الإضراب غداً الإثنين مستمر، وثقتنا بكم كبيرة في الالتزام الكامل بما فيه العاملين على برنامج خلق فرص عمل".

وأعلن الاتحاد أنه سينظم مسيرة كبرى "مسيرة الحقوق"، وذلك "ليسمع العالم أجمع صوت اللاجئين والموظفين المطالبين بحقوقهم".

وأشار إلى أنّ الحوار مع إدارة الوكالة استمر على مدار يومين، وما زلنا متمسكين بالمطالب التي طُرحت.

وقال الاتحاد إنّ المطالب هي الالتزام بنسبة 7.5% يومي وتوظيف الشواغر كافّة، حيث بلغت الحاجة في كل الدوائر لأكثر من ألفي وظيفة، وتثبيت بدل المتقاعدين بشكل شهري واستبدال كلّ متقاعد بموظف دائم.

وأضاف أنّ من المطالب أيضًا توظيف أذنة مدارس وعمال صحة بيئة، حيث لدينا حاجة لأكثر من 700عامل، وتعيين موظفين ثابتين بدل البطالة التي بلغت نسبتها 35%، إضافة لمسح الرواتب وتشكيل لجنة محايدة لدراسة النتائج لمواجهة غلاء المعيشة الفاحش، وإلغاء مقترح 27 حصة لمعلم الإعدادي، وما يتبعه من إلغاء وظائف، مطالبًا بتخفيض حصص معلّمي المرحلة الابتدائية.

وإلى جانب ذلك من مطالب استكمال تطبيق اتفاقية LDC، وتحويل موظفي العقود الجزئية إلى عقود دائمة، إلغاء قانون التوظيف على أسس اجتماعية، والاعتماد على الكفاءة ونتائج الاختبارات والمقابلات، وأن يكون دوام العيادات 5 أيام في الأسبوع.

ودعا الاتحاد للحوار في الضفة الغربية وإنهاء مشكلة إيقاف رئيس الاتحاد جمال عبد الله.

المصدر / فلسطين أون لاين