وزارة الأسرى بغزة: غليان داخل سجون الاحتلال والأوضاع ذاهبة للانفجار

أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، أنّ حالة من الغليان والغضب تسود الأجواء داخل سجون الاحتلال بعد هجمة مسعورة نفّذتها إدارة السجون خلال اليومين الماضيين بحقّ الأسرى في سجون عوفر والنقب ومجدو والدامون، رافقها قطع التيار الكهربائي عن أسرى سجن النقب وتحويله إلى عزل.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد: إنّ "الأوضاع ذاهبة باتجاه المواجهة والتصعيد في إطار معركة الأسرى المفتوحة مع إدارة السجون، وبعد الاعتداء الوحشي الذي تعرَّض له أسرى سجنَي عوفر والنقب يوم أمس السبت، ما دفع أسرى سجن عوفر لإغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام اليوم الأحد".



وأضافت: إنّ "الاحتلال يحاول بكل الطرق أن يستفرد بالأسرى داخل السجون مستغلًّا الأحداث التي جرت في القدس لممارسة رد فعل على من يعتقد أنهم الحلقة الأضعف، وإكمالًا لمخططات المجرم بن غفير وحكومته الفاشية الذين يسعون لتحويل السجون إلى حياة بدائية".

المصدر / فلسطين أون لاين