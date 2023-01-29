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تنويه مهم لموقع "حماس" بعد تعرضه لهجوم متتابع

29 يناير 2023 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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أصدر موقع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرسمي، تنويهًا مهمًّا، مع تعرضه لهجمات متتابعة خلال اليومين الماضيين.

وقال الموقع إنه توقف عن الخدمة مؤقتًا صباح اليوم، في ظل هذه الهجمات، مؤكدًا أنه سيعود للعمل قريبًا لمتابعة نقل موقف الحركة الرسمي، ولدعم صمود شعبنا ومقاومته الباسلة.

وأضاف: نؤكد للاحتلال أنّ محاولاته ستفشل كما فشلت سابقًا، وستبقى كلمة الحركة حاضرة وقوية بقوة شعبنا وصموده الأسطوري.

ودعا الموقع المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى متابعة منصات الحركة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حين عودة عمل الموقع الرسمي قريبًا بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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