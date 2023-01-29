كتلة الصحفي تعلن عدم مشاركنتها في "مسرحية" المؤتمر الاستثنائي للنقابة

أعلنت كتلة الصحفي الفلسطيني اليومالأحد، قرارها بعدم المشاركة فيما وصفته بـ "مسرحية" المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وعزت في بيان صحفي، قرارها إلى أنه جاء نتيجة عدم توفر الأسس القانونية السليمة، ولعدم التعاطي مع مبادرة وحراك الصحفيين الذين طالبوا بإجراء إصلاح للنظام الداخلي بما يضمن أن تكون أي إنتخابات مقبلة ديمقراطية وشفافة، ولأن الأمانة العامة رفضت نشر سجل أعضاء النقابة.

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وجددت الكتلة رفضها المشاركة في "المؤتمر الاستثنائي المقرر عقده اليوم الأحد في مدينتي غزة ورام الله ، داعيةً "الزملاء الصحفيين إلى مقاطعته حتى لا يشاركوا في مسرحية ستؤدي إلى تكريس نظام الفئوية داخل نقابة لا تمثل الجميع".

المصدر / فلسطين أون لاين