فصائل المقاومة تُحذّر: المساس بالأسرى سيكون له تداعيات داخل السجون وخارجها

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إنّ ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من إجراءات قمعية هو عدوان إجرامي غاشم.

وأكدت الفصائل في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنّ هذا العدوان الفاشي والعنصري هو محاولة خبيثة للفت الأنظار عن الفشل الذريع الذي أحدثته العمليات البطولية في القدس العاصمة وحصدت بها أرواح المغتصبين.

وحذرت الاحتلال بأنّ أيّ محاولة للمساس بأسرانا البواسل سيكون له تداعيات داخل السجون وخارجها.

وشددت فصائل المقاومة على أنّ قيام قوات الاحتلال باقتحام السجون والاعتداء على الأسرى وحرق خيامهم لن يفت في عضد أسرانا الأحرار.

كما وشددت على أنّ تحرير الأسرى على رأس أولويات المقاومة التي قطعت على نفسها وعد التحرير الذي بات قريبًا بإذن الله.

ومنذ أواخر العام الماضي، وحتى مطلع العام الجاري، سُجّلت العديد من الاقتحامات في عدة سجون، خلالها نكّلت قوات القمع بالأسرى، وعزلت قيادات منهم، وخربت ودمرت مقتنياتهم، كما استولت على العديد من كتاباتهم.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 4700 فلسطيني، منهم 29 سيدة، و150 طفلًا، و850 معتقلًا إداريًّا (دون تهمة)، كما يوجد من المعتقلين 600 يعانون من الأمراض، و552 محكومون مؤبدات، و330 من قدامى الأسرى، و15 صحفيًّا، وفق هيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين