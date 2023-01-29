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وظائف شاغرة في جمعية مجمع الصحابة الطبي

29 يناير 2023 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جمعية مجمع الصحابة الطبي تعلن فيه عن حاجتها لموظفين وموظفات للعمل بالمجمع .

التخصصات المطلوبة

1-  أخصائي تحاليل طبية "ذكور".

2- أخصائي علاج طبيعي "رجال"

3-  أخصائي أشعة "ذكور".

4 - تمريض عام "ذكور واناث".

5-  فني عمليات "ذكور و إناث".

شروط التقدم للوظيفة :

1. ان يكون من سكان مدينة غزة.

2. ان يكون حاصل على شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس وبمعدل لا يقل عن جيد جدا.

3. يكون حاصل على اجازة ممارسة المهنة.

4. ان لا يتجاوز عمر المتقدم 35 عام

5. ان يكون متفرغا للوظيفة تفرغا تام وان لا يعمل في اي جه حكومية او خاصة .

6. ان يتحمل ضغط العمل ويلتزم بتعليمات الادارة.

7. ان يتمتع ببنية جسدية سليمة وان يكون خالي من الأمراض المزمنة.

8. ان يكون حاصل على شهادة خبرة لا تقل عن سنتين.

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التقدم للوظيفة أعلاه وتتوفر فيهم الشروط اللازمة تعئبة الاستبيان من خلال الرابط التالي:

https://survey.porsline.com/s/XEYtbre9

- ينتهي التسجيل بتاريخ 2/2/2023

- العنوان / مدينة غزة - شارع الصحابة - بجوار مسجد التابعين

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