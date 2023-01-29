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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة
29 يناير 2023 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في قطاع غزة، اليوم الأحد، حسب نشرة وزارة الزراعة، على النحو التالي:
المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار الخضروات
#أسعار الدجاج
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