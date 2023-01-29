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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

29 يناير 2023 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
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أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة

جاءت أسعار المنتجات الزراعية في قطاع غزة، اليوم الأحد، حسب نشرة وزارة الزراعة، على النحو التالي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسعار الخضروات #أسعار الدجاج

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