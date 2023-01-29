الطقس: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة

يكون الجو، اليوم الأحد، بحول الله تعالى، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، الثلاثاء المقبل، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداُ الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو بارداُ الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة والبحر مائجا.

المصدر / فلسطين أون لاين