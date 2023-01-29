إيطاليا تعلن حاجتها لتلك الوظائف بدءًا من مارس المقبل

كشفت الحكومة الإيطالية عن موعد التقديم في قانون العمالة الموسمية الجديد 2023، مؤكدًة أن موعد التقديم سيكون ابتداءً من 26 مارس المقبل، أي بعد مرور 60 يوم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الإيطالية، والذي تم نشره بالفعل أمس في الجريدة الرسمية.

وأضافت الحكومة الايطالية في بيانها أن التقديم، وفقًا لقانون العمالة الموسمية الجديد 2023، سيكون من خلال بوابة إلكترونية تسمح لأرباب العمل تعبئة الطلبات، وتسمح أيضًا للعمالة الطلب من خلالها

وقال رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، عيسى اسكندر، أن الحكومة الإيطالية أصدرت قانونًا جديدًا يسمح لـ 30 ألف 105 عاملًا من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدخول البلاد من بينهم مصر، وسيتم الاستعانة بهم في مجالات البناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والاتصالات السلكية ولاسلكية والميكانيكا.

وسيتم أيضًا تصنيف 24 ألفًا و105عاملًا منهم كعمالة غير موسمية، وفي مجال العمل الحر، بينما سيعمل الباقون بشكل موسمي في قطاعي الزراعة والضيافة السياحية.

ورحب اتحاد العمال المصريين في إيطاليا بالقانون الجديد، وطالب الحكومة من خلال الاتحاد الإيطالي للعمل على إضافة بندًا يخص تقنين العمالة الأجنبية المتواجدة في إيطاليا بدون إقامة، من خلال زيادة حصولهم على فرص عمل.

المصدر / وكالات