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بالفيديو استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار قرب قلقيلية

29 يناير 2023 . الساعة 06:13 بتوقيت القدس
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أعلنت مصادر محلية، اليوم الأحد، عن استشهاد الشاب كرم علي سلمان (18 عامًا)، والذي ارتقى قرب مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية، فجر اليوم.

ونعت مكبرات الصوت بمساجد بلدة قوصين غرب نابلس، الشهيد كرم علي سلمان الذي ارتقى في مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية.

وزعمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، أن الشهيد كان بحوزته "مسدس" وقد جرى إطلاق النار عليه بعد محاولته تنفيذ عملية في المنطقة الشمالية لمستوطنة "كودميم"، بالقرب من قلقيلية.

ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنة "كدوميم" فيما اعتبروه اشتباه بمحاولة تنفيذ عملية، وقد جرى مطالبة المستوطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية منزل الشهيد كرم سلمان بقرية قوصين بمحافظة نابلس.

وتشهد الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، منذ أيام، توترًا شديدًا، بعد استشهاد 9 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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