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بالصور تعرَّف إليها.. مصر تفتتح مدينة فريدة في الشرق الأوسط

29 يناير 2023 . الساعة 05:52 بتوقيت القدس
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أعلنت مصر أنها ستفتتح قريبًا بشكل رسمي أكبر مدينة خاصة بالسيارات في الشرق الأوسط والعالم، في خطوة اعتبرتها أوساط اقتصادية محلية نقلة كبيرة في سوق السيارات في هذا البلد

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وقال المتحدث باسم محافظة القاهرة اللواء إبراهيم عوض، في تصريحات صحفية مساء الخميس، أن المدينة ستضم كل ما يحتاجه المواطن فيما يتعلّق بالسيارات، ومكانها طريق العين السخنة بمحور محمد نجيب، مؤكدًا أن الوصول إلى المدينة سيكون سهلًا من مختلف المحاور.

وأضاف عوض، أن العمل بدأ، وموعد الافتتاح الرسمي ستحدّده الحكومة، معلّقًا: "العشوائية اللي كنا بنشوفها في مدينة نصر هتتلغي تمامًا".

ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، بإنشاء مدينة عالمية للسيارات بطريق العين السخنة - القطامية، بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح سوق سيارات متكاملة الخدمات، بعد إغلاق سوق السيارات المستعملة بمدينة نصر، مع بداية عام 2020.

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وتضم المدينة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة، ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلًا عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري.

وتستهدف مدينة السيارات الجديدة، توفير متطلبات المواطنين الذين يرغبون في بيع أو شراء سيارة، حيث سيجد في مدينة السيارات الجديدة، كل ما يحتاج إليه ضمن أعمال تطوير الخدمات المقدّمة للزائرين.

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المصدر / وكالات
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