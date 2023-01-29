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بالفيديو مستوطنون يحرقون منزل فلسطيني برام الله

29 يناير 2023 . الساعة 01:44 بتوقيت القدس
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أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، عن قيام قطعان المستوطنين بإضرام النار في أحد المنازل في بلدة ترمسعيا شمال محافظة رام الله.

وأوضحت المصادر، أن ملكية المنزل تعود للمواطن عودة جبارة، من رام الله.

كما أفادت المصادر أن المستوطنين قاموا بتكسير وتخريب عشرات أشجار الزيتون المحيطة بالمنزل.

وفي السياق تتواصل اعتداءات المستوطنين على الأهالي في عدة محافظات من الضفة الغربية المحتلة.

حيث قام  قطعان المستوطنين بمهاجمة منازل قرية قصرة جنوب محافظة نابلس، مساء السبت، وأن الشباب الثائر تصدى لهم.

وتشهد الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، منذ أيام، توترًا شديدًا، بعد استشهاد 9 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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