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الاحتلال يقرر إغلاق منزل الشهيد خيري علقم بالقدس المحتلة

29 يناير 2023 . الساعة 01:05 بتوقيت القدس
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الشهيد خيري علقم

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، إغلاق منزل منفذ عملية القدس البطولية الشهيد خيري علقم.

وبحسب إعلام الاحتلال، فقد أقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء السبت، إغلاق منزل منفذ عملية مستوطنة "نافيه يعكوف" في القدس المحتلة، خيري علقم، وذلك "في أقرب وقت ممكن".

وجاء ذلك بعد ما يزيد 3 ساعات ونصف من انعقاد "الكابينيت" عقب عمليتي إطلاق نار في القدس المحتلة، أسفرتا عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة عدد آخر بجروح.

وقُتل 7 مستوطنين، وأُصيب عدد آخر في عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "نافيه يعكوف" قرب بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، واستُشهد المنفّذ خيري علقم برصاص الشرطة الإسرائيلية. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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