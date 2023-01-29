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محدث الاحتلال يُغلق منزل الشهيد خيري علقم بالقدس المحتلة

29 يناير 2023 . الساعة 01:05 بتوقيت القدس
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الشهيد خيري علقم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد،  منزل منفذ عملية القدس البطولية الشهيد خيري علقم.

وبحسب إعلام الاحتلال، فقد أقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء السبت، إغلاق منزل منفذ عملية مستوطنة "نافيه يعكوف" في القدس المحتلة، خيري علقم، وذلك "في أقرب وقت ممكن".

وجاء ذلك بعد ما يزيد على 3 ساعات ونصف من انعقاد "الكابينيت" عقب عمليتي إطلاق نار في القدس المحتلة، أسفرتا عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة عدد آخر بجروح.

وقُتل 7 مستوطنين، وأُصيب عدد آخر في عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "نافيه يعكوف" قرب بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، واستُشهد المُنفّذ خيري علقم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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