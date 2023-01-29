تصريح جديد للكابتن نعيم السويركي

غزة / مؤمن الكحلوت:

أشاد المدير الفني لفريق غزة الرياضي، نعيم السويركي بالانتصار الثمين الذي حققه فريقه على مضيفه شباب جباليا بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز لأندية قطاع غزة.

وأدى هذا الفوز إلى تقدم الرياضي للمركز الثامن برصيد 18 نقطة، ليضمن بنسبة كبيرة جداً البقاء بين الكبار.

وقال السويركي : "لقد كُنا بحاجة ماسة لهذا الانتصار، من أجل التقدم خطوة كبيرة نحو المناطق الآمنة".

وأضاف: "لقد لعبنا مباراة كبيرة خارج أرضنا، اللاعبون التزموا بالخطة بشكل كامل، للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة، والجميع تعاهد على استمرار الصحوة، والحمد لله عدنا بـ 3 نقاط ثمينة ومهمة".

ولفت إلى أن "هذا الفوز سيدفع الفريق للعب بأريحية كبيرة في الجولات الخمس المتبقية حتى انتهاء الدوري، والأن الضغوط انتقلت للمنافسين، وثقة لاعبي الرياضي تزداد من أسبوع لآخر.".