بمشاركة لاعبين من غزة .. فوز تاريخي لفلسطين في لعبة جديدة

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28 يناير 2023 . الساعة 23:47 بتوقيت القدس
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منتخب فلسطين للبيسبول

 

حقق المنتخب الوطني للبيسبول أول فوز له في تاريخه، في أول مباراة ومشاركة دولية، بعدما تغلب على منتخب نيبال بنتيجة (22_1)، في بطولة غرب اسيا التي تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام أباد.


 وسيطر الفدائي على مجريات الشوط الاول بشكل كامل وانتهى بنتيجة (3_1)، وحسم الشوط الثاني لصالحه أيضاً بنتيجة (7_1)، وأكمل المنتخب سيطرته في الشوط الثالث وفاز به بنتيجة (16_1)، ليحقق الوطني أعلى نتيجة في المسابقة.


وكان الوطني قد حقق فوزاً إدارياً على الهند أول من أمس، ليواجه سيرلانكا على صدارة المجموعة الأولى، بعدما ضمن تأهله للدور الثاني من البطولة.


يُشار إلى أن المنتخب الوطني للبيسبول يضم لاعبين من أمريكا وتركيا وغزة، وتجمعوا قبل البطولة بيوم واحد فقط.

المصدر / وكالات
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#البيسبول #بطولة غرب اسيا

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