جبل المكبر يزيح الهلال عن الصدارة ووشاح يقود بلاطة لفوز مثير على السموع

غزة/ وائل الحلبي:

أزاح جبل المكبر جاره هلال القدس عن صدارة دوري "ooredoo" للمحترفين، بفوز صعب على إسلامي قلقيلية في ختام مباريات الجولة الـ16، وقلب بلاطة تأخره أمام السموع إلى فوز ثمين، فيما حقق أهلي الخليل فوزًا مثيرًا على مضيفه ثقافي طولكرم.

قفز جبل المكبر لصدارة الترتيب بفوزه الصعب على إسلامي قلقيلية، بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

المكبر استفاد من تفوقه في المواجهات المباشرة أمام هلال القدس ليحتلَّ المركز الأول برصيد 37 نقطة وهو نفس رصيد الهلال الذي تراجع للمركز الثاني، وبقي الإسلامي في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة واحدة.

هدف المكبر الوحيد سجله نجمه شهاب القنبر الذي سدد كرة صاروخية من خارج الصندوق لتخدع الحارس وتسكن الشباك (45+3).

بدوره قاد عبد الرحمن وشاح فريقه مركز بلاطة لقلب تأخره أمام السموع إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد دورا.

بلاطة رفع رصيده بهذا الفوز إلى 28 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد السموع عند 11 نقطة في المركز العاشر.

المباراة بدأت مثيرة بطرد أنس أبو سيف حارس مرمى السموع بعد مرور ربع ساعة على الشوط الأول، لكن هذا لم يمنعهم من التقدم بالنتيجة خضر الحاج من ركلة جزاء (44).

وفي الشوط الثاني عدّل بلاطة النتيجة عبر فراس شلباية من ركلة جزاء (69)، لكنّ السموع عاد للتقدم سريعًا بهدف ليث خروب (71)، قبل أن ينجح عبد الرحمن وشاح من تسجيل هدفَي التعادل والفوز لبلاطة في الدقيقتين (86) و (90+8).

وعاد أهلي الخليل بفوزٍ مثيرٍ من أمام ثقافي طولكرم بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجامعة الأمريكية، الفوز أعاد الأهلي للمركز التاسع برصيد 13 نقطة، وتجمَّد رصيد الثقافي عند 22 نقطة في المركز السادس.

ويدين أهلي الخليل بهذا الفوز للاعبه علي عيسى صاحب هدف المباراة الوحيد الذي سجله في الدقيقة (90+3).

المصدر / فلسطين أون لاين