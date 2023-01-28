المغربي أوناحي يقترب من الانضمام لفريق فرنسي جديد

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم السبت أنه توصَّل الى "اتفاق مبدئي مع أنجيه" لضم لاعب الوسط الدولي المغربي عزّ الدين أوناحي "بشكل نهائي".

ولم يذكر مرسيليا في تغريدة عبر حسابه على تويتر قيمة ومدة صفقة انتقال ابن الـ22 عامًا الذي برز في صفوف منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 وساهم في وصوله المفاجئ الى نصف النهائي.

وأشارت وسائل إعلامية عدة أنّ قيمة الصفقة ستبلغ عشرة ملايين يورو.

وأثيرت التكهنات بشأن مستقبل أوناحي الذي يتمتع بفنيات عالية بالاضافة الى تألُّقه في المراوغات، منذ تألقه في مونديال قطر ومساهمته في أن يصبح "أسود الأطلس" أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي.

شارك أساسيًا في جميع المباريات في المونديال باستثناء مباراة تحديد المركز الثالث ضد كرواتيا (خسارة 2-1).

قال مدرب منتخب إسبانيا حينها لويس إنريكي بعد خروج "لا روخا" من ثمن النهائي على يد المغرب بركلات الترجيح "يا إلهي، من أين أتى هذا الفتى؟!".

وُلد أوناحي في الدار البيضاء وتأسس في أكاديمية محمد الخامس ونادي الدار البيضاء قبل أن ينتقل إلى فرنسا من بوابة فريق ستراسبورغ للشباب في سن الـ18، ومن ثمَّ الى أفرانش في الدرجة الثالثة في 2020.

انتقل الى أنجيه في 2021 وخاض معه في الدوري الفرنسي 48 مباراة مسجلًا هدفين مع تمريرتين حاسمتين.

بعد الأداء الرائع الذي قدمه في كأس العالم، كان أوناحي، وفقًا لوسائل إعلام مختلفة، محط اهتمام أندية مثل نابولي الإيطالي وإشبيلية الإسباني وليستر سيتي الإنكليزي، قبل أن يقع الخيار على مرسيليا. منذ كأس العالم، لعب نصف ساعة فقط، في 15 كانون الثاني/يناير ضد كليرمون في الدوري.

ويحتل مرسيليا المركز الثالث في "ليغ 1" بفارق 5 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر.

المصدر / وكالات