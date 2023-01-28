78 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت 78 عملا مقاوما، أدت لمقتل 7 مستوطنين وإصابة 15 مستوطنا.

وسجلت المقاومة 19 عملية إطلاق نار وتفجير عبوتين ناسفتين وإحراق مستوطنة و19 عملية إطلاق إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات وعمليتي تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 35 نقطة.

وفي القدس، أطلق مقاومون النار في بيت حنينا ما أدى لسقوط 7 قتلى وإصابة 12 مستوطنا، فيما أطلقوا النار على حاجز جبع، وفي سلوان ما أدى لإصابة مستوطنين اثنين، وعلى حاجز قلنديا، وأحرقوا مستوطنة وأطلقوا المفرقات النارية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان ومخيم قلنديا ومخيم شعفاط وصور باهر وحاجز قلنديا والعيزرية والبلدة القديمة والرام والعيسوية والشياح والطور .

وفي رام الله أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في مستوطنة حلميش ومستوطنة دوليف وسجن عوفر، واندلعت م واجهات في النبي صالح وسنجل.

وأطلق مقاومون النار على حاجز دوتان وقباطية وجبع ومستوطنة شاكيد ومعسكر سالم في جنين.

كما اندلعت مواجهات على المدخل الجنوبي وعزبة جلعود ومهبر ايال وعزون في قلقيلية، وشهدت نابلس عمليات إطلاق نار على حاجز حوارة ومستوطنة ألون موريه ومستوطنة عناب وشافي شمرون وحاجز بيت فوريك، فيما تصدى الشبان للمستوطنين في بيتا.

وشهدت طولكرم وأريحا مواجهات مع الاحتلال في راس شومر والمدخل الشمالي، بينما سجلت بيت لحم عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة افرات، واندلعت مواجهات في الخضر والقبة، وفي دورا والبلدة القديمة ومخيم العروب وبيت أمر في الخليل.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص في بيت أمر، فيما ألقى الشبان الزجاجات الحارقة في مخيم العروب في الخليل.







المصدر / فلسطين أون لاين