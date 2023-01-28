مباراة برشلونة وجيرونا.. هدف بيدري يقود البلوغرانا لفوز ثمين

عزز برشلونة صدارته وابتعد موقتاً بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد، بفوزه الصعب على مضيفه جيرونا 1-صفر السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني في كرة القدم.

ويدين برشلونة بالفوز بديربي كاتالونيا إلى لاعب وسطه الشاب بيدري الذي حل ّبدلاً من الفرنسي عثمان ديمبيليه الذي خرج مصاباً باكراً، ليسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61.

ورفع برشلونة الذي حقق فوزه الثامن توالياً في مختلف المسابقات رصيده إلى 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي يستقبل ريال سوسييداد الثالث في قمة مباريات هذه المرحلة الأحد. فيما تراجع جيرونا الى المركز الثاني عشر مع 21 نقطة.

ولم يذق النادي الكاتالوني طعم الخسارة منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

وينافس برشلونة على 3 جبهات هذا الموسم حيث يتحضر لمواجهته المنتظرة أمام مانشستر يونايتد الانكليزي في ملحق "يوروبا ليغ" الشهر المقبل.

وقبل استحقاقه الأوروبي على ملعبه "كامب نو" في 16 شباط/فبراير، يخوض 3 مباريات في "لا ليغا" أمام كل من ريال بيتيس، إشبيلية وفياريال.

افتقد برشلونة لجهود مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يطبق للمباراة الثالثة عقوبة الإيقاف بعد أن نال بطاقة حمراء أمام أوساسونا في آخر مباراة له في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل التوقف لخوض غمار مونديال قطر 2022، إضافة إلى فيران توريس للسبب ذاته، فدفع تشافي بلاعبه الشاب أنسو فاتي مرة جديدة في الهجوم إلى جانب ديمبيليه والبرازيلي رافينيا على الجناحين.

المصدر / وكالات