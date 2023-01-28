فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

78 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مباراة برشلونة وجيرونا.. هدف بيدري يقود البلوغرانا لفوز ثمين

أتلتيكو يوجه تهمة خطيرة لغريمه ريال مدريد

الحركة الأسيرة: اعتداءات الاحتلال لن تمر دون حساب

هنية: الإرهاب الإسرائيلي ضد أسرانا يذهب بالمنطقة إلى تصعيد غير مسبوق

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من سلوان

إصابات بالاختناق خلال تصدي أهالي مجدل بني فاضل لاقتحام مستوطنين

غزة الرياضي يقترب من تأمين موقعه بالدرجة الممتازة والشاطئ ينتصر على الأمل

وقفة احتجاجية في يافا تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على جنين

إصابة طفل برصاص الاحتلال في بيت لحم

أتلتيكو يوجه تهمة خطيرة لغريمه ريال مدريد

28 يناير 2023 . الساعة 20:00 بتوقيت القدس
...
أتلتيكو يوجه تهمة خطيرة لغريمه ريال مدريد

شكا الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد ميغيل أنخل خيل مارين أن "التأثير الكبير" لريال مدريد يؤدي الى ضغط كبير على الحكام الإسبان، وذلك بعد خسارة فريقه امام جاره المدريدي في كأس إسبانيا لكرة القدم.

وتغلب "لوس بلانكوس" على أتلتيكو 3-1 بعد التمديد في مواجهة الديربي في اطار منافسات الدور ربع النهائي الخميس الماضي، حيث اعترض أتلتيكو بأن داني سيبايوس يستحق الطرد في سانتياغو برنابيو. 

وقال خيل مارين في بيان الجمعة "لدي احترام كامل لجميع الحكام وأنا مقتنع بأن لديهم دائمًا أفضل النوايا، لكن أي شخص ينظر من الخارج يمكنه أن يرى أنه لعقود من الزمن يحدث الشيء نفسه دائمًا تقريبًا". 

وأضاف "لسوء الحظ، لم يعد الأمر مفاجئًا لأي شخص بعد الآن، إنها ليست أخبارًا. الأمر واضح جدًا وعليك فقط إعادة النظر في التاريخ".

وتابع "مدريد نادٍ له تأثير كبير، ولديه الكثير من المصالح من حوله. إنهم يمارسون ضغوطًا كبيرة لدرجة أنه من الطبيعي أن يؤثر ذلك على الأشخاص الذين يتعين عليهم اتخاذ القرارات".

واردف "إنهم (الحكام) على دراية بما ينتظرهم إذا قاموا بإيذائهم بالخطأ، أو حتى إذا اتخذوا قرارا صحيحا. غالبًا ما نرى حملة ضد كل من يعتقدون أنه تسبب بأذيتهم".

وقال مارين إن أتلتيكو لا يمكنه تغيير "النظام" وحده وأن لون قميص الفريق لا ينبغي أن يكون له تأثير على اتخاذ القرارات العادلة. 

وطُرد من جانب أتلتيكو المونتينيغري ستيفان سافيتش في الوقت الإضافي، لكنهم أبدوا غضبهم من عدم منح سيبايوس بطاقة صفراء ثانية في الشوط الثاني من المباراة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الدوري الإسباني #أتلتيكو مدريد #ريال مدريد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة